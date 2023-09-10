Горохова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горохова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Горохов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1837 ст.
Отец ребёнка: Горохов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно