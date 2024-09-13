Кирилл Михайлов
Место рожденияМорозово
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Михаил Игнатьев
Мать: Дарья Борисова
Морозово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Назарова
Рождение ребёнка
06.11.1835 ст.
Дочь: Матрена Кириллова
Мать ребёнка: Наталья Назарова
Рождение ребёнка
03.04.1838
Дочь: Хиония Кириллова
Мать ребёнка: Наталья Назарова
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Филипп Кириллов
Мать ребёнка: Наталья Назарова
Смерть
Неизвестно