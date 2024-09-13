Кирилл Михайлов 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кирилл Михайлов

Место рождения

Морозово

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Михаил Игнатьев

Мать: Дарья Борисова

Морозово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Назарова

Рождение ребёнка
06.11.1835 ст.

Дочь: Матрена Кириллова

Мать ребёнка: Наталья Назарова

Морозово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1838

Дочь: Хиония Кириллова

Мать ребёнка: Наталья Назарова

Морозово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Филипп Кириллов

Мать ребёнка: Наталья Назарова

Смерть
Неизвестно

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