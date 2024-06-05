Евсин Александр Осипович
Место рождения
Дата рождения1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.04.1868 ст.
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Евсина Анна Александровна
Мать ребёнка: Евсина (Климова) Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Евсина (Климова) Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Евсина Александра Александровна
Мать ребёнка: Евсина (Климова) Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Евсин Александр Александрович
Мать ребёнка: Евсина (Климова) Наталия Ивановна