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Евсин Александр Осипович

Место рождения

Ёнса, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1845

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
14.04.1868 ст.

Жена: Евсина (Климова) Наталия Ивановна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Евсина Анна Александровна

Мать ребёнка: Евсина (Климова) Наталия Ивановна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Евсин Иван Александрович

Мать ребёнка: Евсина (Климова) Наталия Ивановна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Евсина Александра Александровна

Мать ребёнка: Евсина (Климова) Наталия Ивановна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1884

Сын: Евсин Александр Александрович

Мать ребёнка: Евсина (Климова) Наталия Ивановна

Ёнса, Свердловский район, Северный край

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