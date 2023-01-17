Васильева Степанида Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Васильев Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Васильев Сергей Данилович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Васильев Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Васильев Сергей Данилович
Смерть
Неизвестно