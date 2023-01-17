Васильева Степанида Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Степанида Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Васильев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Васильев Сергей Данилович

Кошки-Теняково, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1927

Сын: Васильев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Васильев Сергей Данилович

Кошки-Теняково, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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