(Корсунова) Евфросинья Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корсунова) Евфросинья Ананьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

19.09.1889

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Корсунов Ананий Федорович / Феофанович /

Мать: Корсунова Феофания Ивановна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 161 /, м/к-1889г./ зап.№ 74 /
Смерть
19.09.1889
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1889г./ зап.№ 74 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 161 /.
Похороны
21.09.1889
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1889г./ зап.№ 74 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 161 /.
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