Косенко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1940
Дата смерти28.07.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артамонова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Косенко Тамара Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косенко Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Косенко Тамара Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.2005