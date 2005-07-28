Косенко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1940

Дата смерти

28.07.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артамонова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Косенко Тамара Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косенко Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Косенко Тамара Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косенко Тамара Кузьминична

Смерть
28.07.2005

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