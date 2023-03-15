Nowicka (Dunin-Borkowska h. Łabędź) Emilia Zuzanna
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1823
Дата смерти23.12.1903
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1823
Рождение ребёнка
06.01.1857
Сын: Nowicki H. Rogala Edward Bojomir
Отец ребёнка: Nowicki H. Rogala Ludwik Franciszek
Taras
Рождение ребёнка
14.01.1859
Сын: Nowicki H. Rogala Bolesław Hilary
Отец ребёнка: Nowicki H. Rogala Ludwik Franciszek
Taras
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.1903
Piotrków Trybunalski, Powiat Piotrkowski, Woiwodschaft Łódź, Poland