Nowicka (Dunin-Borkowska h. Łabędź) Emilia Zuzanna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nowicka (Dunin-Borkowska h. Łabędź) Emilia Zuzanna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1823

Дата смерти

23.12.1903

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1823

Отец: Dunin-Borkowski H. Łabędź Stanisław

Мать: Dunin-Wąsowicz Anna Apolonia

Рождение ребёнка
06.01.1857

Сын: Nowicki H. Rogala Edward Bojomir

Отец ребёнка: Nowicki H. Rogala Ludwik Franciszek

Taras
Рождение ребёнка
14.01.1859

Сын: Nowicki H. Rogala Bolesław Hilary

Отец ребёнка: Nowicki H. Rogala Ludwik Franciszek

Taras
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Nowicki H. Rogala Ludwik Franciszek

Смерть
23.12.1903
Piotrków Trybunalski, Powiat Piotrkowski, Woiwodschaft Łódź, Poland
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