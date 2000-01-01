Потапец Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапец Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевчук Галина Васильевна

Мать ребёнка: Марта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапец Павел Васильевич

Мать ребёнка: Марта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапец Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Марта

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марта

Смерть
Неизвестно
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