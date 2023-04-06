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Руднев Фома Иванович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Руднев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1851

Жена: Руднева Александра Константиновна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Руднев Кондрат Фомич

Мать ребёнка: Руднева Александра Константиновна

Рождение ребёнка
20.01.1854

Дочь: Ксения Фоминична

Мать ребёнка: Руднева Александра Константиновна

Рождение ребёнка
17.06.1856

Сын: Руднев Леонтий Фомич

Мать ребёнка: Руднева Александра Константиновна

Рождение ребёнка
21.10.1858

Сын: Руднев Яков Фомич

Мать ребёнка: Руднева Александра Константиновна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Руднев Иван Фомич

Мать ребёнка: Руднева Александра Константиновна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Руднев Федор Фомич

Мать ребёнка: Руднева Александра Константиновна

Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Руднев Георгий Фомич

Мать ребёнка: Руднева Александра Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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