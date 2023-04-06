Руднев Фома Иванович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Руднев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1851
Рождение ребёнка
1852
Сын: Руднев Кондрат Фомич
Мать ребёнка: Руднева Александра Константиновна
Рождение ребёнка
20.01.1854
Дочь: Ксения Фоминична
Мать ребёнка: Руднева Александра Константиновна
Рождение ребёнка
17.06.1856
Сын: Руднев Леонтий Фомич
Мать ребёнка: Руднева Александра Константиновна
Рождение ребёнка
21.10.1858
Сын: Руднев Яков Фомич
Мать ребёнка: Руднева Александра Константиновна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Руднев Иван Фомич
Мать ребёнка: Руднева Александра Константиновна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Руднев Федор Фомич
Мать ребёнка: Руднева Александра Константиновна
Рождение ребёнка
До 1870
Сын: Руднев Георгий Фомич
Мать ребёнка: Руднева Александра Константиновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно