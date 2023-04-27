Бельский Дмитрий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1470
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1470
Работа или профессия
Неизвестно
wojewoda Moskiewski / Maskolijos vaivada
Рождение ребёнка
Около 1500
Дочь: Морозова (Бельская) Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Bielska (Челяднина) Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1500
Мать ребёнка: Bielska (Челяднина) Марфа Ивановна