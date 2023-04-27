Бельский Дмитрий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельский Дмитрий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1470

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1470

Отец: Бельский Фёдор Иванович

Мать: Бельская (Рязанская) Анна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
wojewoda Moskiewski / Maskolijos vaivada
Рождение ребёнка
Около 1500

Дочь: Морозова (Бельская) Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Bielska (Челяднина) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1500

Сын: Бельский Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Bielska (Челяднина) Марфа Ивановна

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