Ширкина Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширкина Александра Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ширкин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Ширкин Сергей Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Ширкин Сергей Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ширкин Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Ширкин Сергей Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ширкин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Ширкин Сергей Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1857

Сын: Ширкин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Ширкин Сергей Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширкин Сергей Семенович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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