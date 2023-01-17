Ширкина Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Ширкин Сергей Семенович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Ширкин Сергей Семенович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Ширкин Сергей Семенович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Ширкин Сергей Семенович
Рождение ребёнка
?.11.1857
Отец ребёнка: Ширкин Сергей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно