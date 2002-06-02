Кормаков Олег Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.2002
Дочь: Кормакова Вероника Олеговна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.2004
Дочь: Кормакова Яна Олеговна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности