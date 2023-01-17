Богатёнкова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатёнкова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Богатёнкова Евгения Степановна

Отец ребёнка: Богатёнков Степан Герасимович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Малафеева Мария Степановна

Отец ребёнка: Богатёнков Степан Герасимович

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Богатёнков Николай Степанович

Отец ребёнка: Богатёнков Степан Герасимович

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатёнков Степан Герасимович

Смерть
Неизвестно
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