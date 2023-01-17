Богатёнкова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Богатёнкова Евгения Степановна
Отец ребёнка: Богатёнков Степан Герасимович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Малафеева Мария Степановна
Отец ребёнка: Богатёнков Степан Герасимович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Богатёнков Николай Степанович
Отец ребёнка: Богатёнков Степан Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно