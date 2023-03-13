Баловневъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаловневъ Андрей

Баловневъ Андрей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баловневъ Федоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1891

Дочь: Миногина Гликерия

Мать ребёнка: Баловнева Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1893

Сын: Баловневъ Иванъ

Мать ребёнка: Баловнева Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1896

Дочь: Баловнева Марья

Мать ребёнка: Баловнева Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1898

Сын: Баловневъ Александръ

Мать ребёнка: Баловнева Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баловнева Ульяна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close