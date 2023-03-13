Баловневъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баловневъ Федоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1891
Дочь: Миногина Гликерия
Мать ребёнка: Баловнева Ульяна
Рождение ребёнка
22.09.1893
Сын: Баловневъ Иванъ
Мать ребёнка: Баловнева Ульяна
Рождение ребёнка
23.05.1896
Дочь: Баловнева Марья
Мать ребёнка: Баловнева Ульяна
Рождение ребёнка
19.09.1898
Сын: Баловневъ Александръ
Мать ребёнка: Баловнева Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баловнева Ульяна