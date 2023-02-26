Аксёнова Елена Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Аксёнов Владимир Борисов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1913
Сын: Аксёнов Александр Владимиров
Отец ребёнка: Аксёнов Владимир Борисов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно