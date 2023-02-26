Аксёнова Елена Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова Елена Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Аксёнов Иван Владимиров

Отец ребёнка: Аксёнов Владимир Борисов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1913

Сын: Аксёнов Александр Владимиров

Отец ребёнка: Аксёнов Владимир Борисов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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