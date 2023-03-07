Елькина Зиновия Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькина Зиновия Ларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1810

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Гликирия Семеновна

Отец ребёнка: Елькин Семен Афанасьевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Кислухина Матрона Семеновна

Отец ребёнка: Елькин Семен Афанасьевич

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Елькин Семен Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елькин Семен Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1810
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