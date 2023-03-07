Елькина Зиновия Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Гликирия Семеновна
Отец ребёнка: Елькин Семен Афанасьевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Кислухина Матрона Семеновна
Отец ребёнка: Елькин Семен Афанасьевич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Елькин Семен Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1810