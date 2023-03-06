Елькин Семен Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиДо 1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Гликирия Семеновна
Мать ребёнка: Елькина Зиновия Ларионова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Кислухина Матрона Семеновна
Мать ребёнка: Елькина Зиновия Ларионова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Елькина Зиновия Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1810