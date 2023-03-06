Елькин Семен Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькин Семен Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

До 1810

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Елькин Афанасий Феофилов

Мать: Елькина Агрепина Афанасиева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Гликирия Семеновна

Мать ребёнка: Елькина Зиновия Ларионова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Кислухина Матрона Семеновна

Мать ребёнка: Елькина Зиновия Ларионова

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Елькина Зиновия Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елькина Зиновия Ларионова

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1810
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