Шилкина Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилкина Марина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1968

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1968

Отец: Маринин Александр

Мать: Маринина Тамара Вавиловна

Рождение ребёнка
04.01.1985

Сын: Шилкин Владимир Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.02.1995

Дочь: Шилкина Галина Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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