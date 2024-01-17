Шилкина Марина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1968
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1968
Отец: Маринин Александр
Рождение ребёнка
04.01.1985
Сын: Шилкин Владимир Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.02.1995
Дочь: Шилкина Галина Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности