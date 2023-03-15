Палкин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палкин Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1978

Сын: Палкин Денис Анатольевич

Мать ребёнка: Палкина Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палкин Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Палкина Светлана Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палкина Светлана Ивановна

Смерть
Неизвестно
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