Наговицына (Грязева) Анисия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Грязева) Анисия Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Грязевская
Бракосочетание
02.10.1888 ст.

Муж: Наговицын Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
20.05.1897 ст.

Дочь: Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Наговицын Фёдор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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