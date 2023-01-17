Наговицына (Грязева) Анисия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Грязевская
Бракосочетание
02.10.1888 ст.
Рождение ребёнка
20.05.1897 ст.
Дочь: Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Наговицын Фёдор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно