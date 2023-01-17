Захарова (Гридчинова) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Гридчинова) Пелагея Петровна

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Место рождения

деревня Суботина, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Суботина, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
1790

Сын: Захаров Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Иванович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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