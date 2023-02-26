Васса (Вера) Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Хиония Кодратова
Отец ребёнка: Кодрат Алексеев
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1853
Дочь: Матрона Кодратова
Отец ребёнка: Кодрат Алексеев
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1855
Дочь: Ульяния Кодратова
Отец ребёнка: Кодрат Алексеев
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Елена Кодратова
Отец ребёнка: Кодрат Алексеев
Рождение ребёнка
09.02.1859
Дочь: Евдокия Кодратова
Отец ребёнка: Кодрат Алексеев
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кодрат Алексеев
Смерть
Неизвестно