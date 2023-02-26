Васса (Вера) Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса (Вера) Лукьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Хиония Кодратова

Отец ребёнка: Кодрат Алексеев

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1853

Дочь: Матрона Кодратова

Отец ребёнка: Кодрат Алексеев

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1855

Дочь: Ульяния Кодратова

Отец ребёнка: Кодрат Алексеев

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Елена Кодратова

Отец ребёнка: Кодрат Алексеев

Рождение ребёнка
09.02.1859

Дочь: Евдокия Кодратова

Отец ребёнка: Кодрат Алексеев

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кодрат Алексеев

Смерть
Неизвестно
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