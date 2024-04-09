Макарова Просковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти24.11.1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Макаров Яков Сафронович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Макарова Нина Андреевна
Рождение ребёнка
07.07.1928
Рождение ребёнка
07.02.1932
Дочь: Солодилова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
18.05.1939
Дочь: Солодилова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Макаров Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1942
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Николай Андреевич
Смерть
24.11.1966