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Макарова Просковья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

24.11.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Макаров Яков Сафронович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Макарова Нина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.07.1928

Сын: Макаров Иван Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.02.1932

Дочь: Солодилова Анна Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.05.1939

Дочь: Солодилова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Макаров Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1942

Сын: Макаров Михаил Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Николай Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
24.11.1966
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