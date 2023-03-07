Кощеева (Пестова) Евдокия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Пестова) Евдокия Степанова

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Место рождения

Пестенки, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Пестов Стефан Яковлевич

Мать: не указана

Пестенки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Семен Сергеевич

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Семен Сергеевич

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Семен Сергеевич

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Семен Сергеевич

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Семен Сергеевич

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Семен Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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