Кощеева (Пестова) Евдокия Степанова
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Пестов Стефан Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1942
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно