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Кутянинъ Петръ
Кутянинъ Петръ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1764
Пол
Мужской
Отец
Кутянинъ Тимофей
1742 г.р.
Мать
Кутянина Дарья Кириллова
1744 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец:
Кутянинъ Тимофей
Мать:
Кутянина Дарья Кириллова
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