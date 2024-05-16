Гнездилова Матрëна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гнездилова Матрëна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гнездилов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Гнездилов Андрей Логвинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гнездилова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Гнездилов Андрей Логвинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артëменко (Гнездилова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Гнездилов Андрей Логвинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гнездилов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Гнездилов Андрей Логвинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гнездилов Андрей Логвинович

Смерть
Неизвестно

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