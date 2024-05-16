Гнездилова Матрëна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гнездилов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Гнездилов Андрей Логвинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гнездилова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Гнездилов Андрей Логвинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артëменко (Гнездилова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Гнездилов Андрей Логвинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гнездилов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Гнездилов Андрей Логвинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно