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Капранова Екатерина Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1909

Сын: Капранов Матвей Козьмин

Отец ребёнка: Капранов Кузьма (Козьма) Федоров

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Капранов Петр Козьмин

Отец ребёнка: Капранов Кузьма (Козьма) Федоров

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
21.09.1912

Сын: Капранов Сергей Козьмин

Отец ребёнка: Капранов Кузьма (Козьма) Федоров

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
01.07.1914

Сын: Капранов Сергей Кузьмин

Отец ребёнка: Капранов Кузьма (Козьма) Федоров

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1916

Сын: Капранов Петр Козьмин

Отец ребёнка: Капранов Кузьма (Козьма) Федоров

Щукино, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капранов Кузьма (Козьма) Федоров

Смерть
Неизвестно
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