Капранова Екатерина Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1909
Отец ребёнка: Капранов Кузьма (Козьма) Федоров
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Капранов Кузьма (Козьма) Федоров
Рождение ребёнка
21.09.1912
Отец ребёнка: Капранов Кузьма (Козьма) Федоров
Рождение ребёнка
01.07.1914
Отец ребёнка: Капранов Кузьма (Козьма) Федоров
Рождение ребёнка
01.01.1916
Отец ребёнка: Капранов Кузьма (Козьма) Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно