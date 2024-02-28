Приходченко Шура Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходченко Шура Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Приходченко Любовь Петровна

Отец ребёнка: Приходченко Петр Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова (Приходченко) Вера Петровна

Отец ребёнка: Приходченко Петр Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приходченко Петр Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

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