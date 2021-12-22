Зимин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1933
Дата смерти22.12.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1933
Отец: Зимин Борис
Мать: Зимина Берта (Бетти)
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
22.12.2021