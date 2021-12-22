Зимин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗимин Дмитрий

Зимин Дмитрий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1933

Дата смерти

22.12.2021

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1933

Отец: Зимин Борис

Мать: Зимина Берта (Бетти)

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.12.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close