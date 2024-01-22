Зарубина (Ширшкова) Степанида Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1895 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1908 ст.
Сын: Зарубин Кирилл Кондратьев
Отец ребёнка: Зарубин Кондратий Васильев
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно