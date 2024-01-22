Зарубина (Ширшкова) Степанида Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубина (Ширшкова) Степанида Дмитриева

Место рождения

Томаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Томаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
11.01.1895 ст.

Муж: Зарубин Кондратий Васильев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Зарубин Кирилл Кондратьев

Отец ребёнка: Зарубин Кондратий Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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