Кузьмина Ксения Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Степанович
Бракосочетание
До 1843
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Кузьмин Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Фёкла Алексеевна
Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
05.10.1850 ст.
Сын: Кузьмин Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Мартынова Павла Алексеевна
Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
03.05.1857 ст.
Сын: Кузьмин Федосий Алексеевич
Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Степанович
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно