Кузьмина Ксения Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Ксения Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Кузьмин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Степанович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1843

Муж: Кузьмин Алексей Степанович

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Кузьмин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Степанович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Фёкла Алексеевна

Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Степанович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.10.1850 ст.

Сын: Кузьмин Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Степанович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Мартынова Павла Алексеевна

Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Степанович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.05.1857 ст.

Сын: Кузьмин Федосий Алексеевич

Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Степанович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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