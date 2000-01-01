Абрамова Мариамна Гаврииловна
Место рожденияд. Безукладников, сретенская волость, пермкий уезд
Дата рождения07.02.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Безукладников, сретенская волость, пермкий уезд
Бракосочетание
04.02.1880
25 и 25 лет
Рождение ребёнка
28.10.1883
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Васюков Григорий Ефремович
Д. Курдюкова
Рождение ребёнка
30.10.1884
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Васюков Григорий Ефремович
Рождение ребёнка
30.03.1886
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Васюков Григорий Ефремович
Смерть
Неизвестно