Абрамова Мариамна Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Мариамна Гаврииловна

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Место рождения

д. Безукладников, сретенская волость, пермкий уезд

Дата рождения

07.02.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

1883 г.р.
1884 г.р.
1886 г.р.

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Безукладников, сретенская волость, пермкий уезд
Бракосочетание
04.02.1880

Муж: Васюков Григорий Ефремович

25 и 25 лет
Рождение ребёнка
28.10.1883

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Васюков Григорий Ефремович

Д. Курдюкова
Рождение ребёнка
30.10.1884

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Васюков Григорий Ефремович

Рождение ребёнка
30.03.1886

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Васюков Григорий Ефремович

Смерть
Неизвестно
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