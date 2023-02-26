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(Чепелкина) Мария Евдокимова

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.03.1845

Дата смерти

04.08.1845

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1845

Отец: Чепелкин Евдоким Иванов

Мать: Чепелкина Параскева Стефанова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.08.1845
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: по малолетству
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