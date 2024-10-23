Пономарева (Аваева) Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Аваева) Анна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Аваев Алексей Матвеев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Александр Арсеньевич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Пономарева Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Пономарев Александр Арсеньевич

Рождение ребёнка
13.07.1866

Сын: Пономарев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Пономарев Александр Арсеньевич

Рождение ребёнка
06.01.1869

Сын: Пономарев Иван Александрович

Отец ребёнка: Пономарев Александр Арсеньевич

Рождение ребёнка
11.11.1870

Сын: Пономарев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Пономарев Александр Арсеньевич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Пономарева Анна Александровна

Отец ребёнка: Пономарев Александр Арсеньевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Пономарева Александра Александровна

Отец ребёнка: Пономарев Александр Арсеньевич

Рождение ребёнка
18.07.1878

Сын: Пономарев Илья Александрович

Отец ребёнка: Пономарев Александр Арсеньевич

Смерть
Неизвестно

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