Пономарева (Аваева) Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Аваев Алексей Матвеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Пономарева Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Пономарев Александр Арсеньевич
Рождение ребёнка
13.07.1866
Сын: Пономарев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Пономарев Александр Арсеньевич
Рождение ребёнка
06.01.1869
Сын: Пономарев Иван Александрович
Отец ребёнка: Пономарев Александр Арсеньевич
Рождение ребёнка
11.11.1870
Сын: Пономарев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Пономарев Александр Арсеньевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Пономарева Анна Александровна
Отец ребёнка: Пономарев Александр Арсеньевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Пономарева Александра Александровна
Отец ребёнка: Пономарев Александр Арсеньевич
Рождение ребёнка
18.07.1878
Сын: Пономарев Илья Александрович
Отец ребёнка: Пономарев Александр Арсеньевич
Смерть
Неизвестно