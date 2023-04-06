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Луцкий Пантелеймон Иванович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

26.07.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1858

Отец: Луцкий Иван Тимофеевич

Мать: Луцкая Прасковья Ивановна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
01.09.1883

Дочь: Филатова Марфа Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Луцкая Евдокия Гавриловна

ГАЗО Покровская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луцкая Евдокия Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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