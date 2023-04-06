Луцкий Пантелеймон Иванович
Место рождения
Дата рождения26.07.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1858
Отец: Луцкий Иван Тимофеевич
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
01.09.1883
Дочь: Филатова Марфа Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Луцкая Евдокия Гавриловна
ГАЗО Покровская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно