Кидинова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кидинова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Кидинова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Кидинов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кидинов Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кидинов Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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