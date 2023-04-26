Кидинов Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Кидинов Дмитрий
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Кидинова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Кидинова Анна
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кидинова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кидинова Анна
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
2008
???