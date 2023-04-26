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Кидинов Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Кидинов Дмитрий

Мать: Кидинова Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Кидинова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Кидинова Анна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кидинова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кидинова Анна

Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
2008
???