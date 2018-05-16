Большакова (Тихонравова) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1933
Дата смерти16.05.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1933
Отец: Тихонравов Владимир Михайлович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1961
Сын: Большаков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Большаков Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
13.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Большаков Владимир Николаевич
Смерть
16.05.2018