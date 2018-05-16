Большакова (Тихонравова) Елена Владимировна 05.08.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Большакова (Тихонравова) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1933

Дата смерти

16.05.2018

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Муж

1932 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1933

Отец: Тихонравов Владимир Михайлович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
27.04.1961

Сын: Большаков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Большаков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
13.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Большаков Владимир Николаевич

Смерть
16.05.2018

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