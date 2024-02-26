Сурина Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурина Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Сурин Василий Павлович

Мать: Сурина Надежда Дмитриевна

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