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Сурина Валентина Васильевна
Сурина Валентина Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Пол
Женский
Отец
Сурин Василий Павлович
1910 г.р.
Мать
Сурина Надежда Дмитриевна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Сурин Василий Павлович
Мать:
Сурина Надежда Дмитриевна
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