Сорокин Никифор Каллистратович
Место рождения
Дата рождения11.02.1894
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1894
Крещение
14.02.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
06.11.1912
Рождение ребёнка
14.06.1914
Мать ребёнка: Сорокина Елизавета Даниловна
Рождение ребёнка
13.07.1916
Дочь: Марфа Никифоровна
Мать ребёнка: Сорокина Елизавета Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Елизавета Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920