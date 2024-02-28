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Сорокин Никифор Каллистратович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.02.1894

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1894

Отец: Сорокин Каллистрат Игнатьевич

Мать: Сорокина Евдокия Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
14.02.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
06.11.1912

Жена: Сорокина Елизавета Даниловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1914

Сын: Сорокин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Сорокина Елизавета Даниловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1916

Дочь: Марфа Никифоровна

Мать ребёнка: Сорокина Елизавета Даниловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Елизавета Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Елизавета Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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