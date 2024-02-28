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Ворначёва Наталья Петровна
Ворначёва Наталья Петровна
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Древо
Место рождения
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1905
Дата смерти
1907
Пол
Женский
Отец
Ворначёв Пётр Иванович
1880 г.р.
Мать
Ворначёва (Прокофьева) Александра Никифоровна
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Ворначёв Пётр Иванович
Мать:
Ворначёва Александра Никифоровна
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1907
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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