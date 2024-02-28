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Ворначёва Наталья Петровна

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1905

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Ворначёв Пётр Иванович

Мать: Ворначёва Александра Никифоровна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1907
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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