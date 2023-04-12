Погодина Матрена Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Погодин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погодин Дементий Петрович
Отец ребёнка: Погодин Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно