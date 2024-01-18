Соловьева Лариса Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Лариса Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1973

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1973

Отец: Старожилов Юрий Александрович

Мать: не указана

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