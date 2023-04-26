Дерябин Иаков Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Пелагея Яковлева
Мать ребёнка: Дерябина Иулиания Меркулова
Рождение ребёнка
1894
Сын: Дерябин Иван Яковлев
Мать ребёнка: Дерябина Иулиания Меркулова
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Дерябина Иулиания Меркулова
Рождение ребёнка
1902
Сын: Дерябин Александр Яковлев
Мать ребёнка: Дерябина Иулиания Меркулова
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Дерябина Иулиания Меркулова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно