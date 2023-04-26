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Дерябин Иаков Антонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Дерябин Антон Кондратов

Мать: Дерябина Анастасия Поликарпова

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Пелагея Яковлева

Мать ребёнка: Дерябина Иулиания Меркулова

Рождение ребёнка
1894

Сын: Дерябин Иван Яковлев

Мать ребёнка: Дерябина Иулиания Меркулова

Рождение ребёнка
1895

Сын: Дерябин Георгий Яковлев

Мать ребёнка: Дерябина Иулиания Меркулова

Рождение ребёнка
1902

Сын: Дерябин Александр Яковлев

Мать ребёнка: Дерябина Иулиания Меркулова

Рождение ребёнка
1904

Сын: Дерябин Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Дерябина Иулиания Меркулова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерябина Иулиания Меркулова

Смерть
Неизвестно
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