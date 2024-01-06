Ваганов неизвестно неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кузьминых Иван Емельянович
Мать ребёнка: Кузьминых Ефросинья Ивановна
Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
был рожден после сметри отца и адаптирован врорым мужем матери. фамилия и отчество отчима.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1916
с Покровское Кустанайской обл