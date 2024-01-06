Ваганов неизвестно неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганов неизвестно неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Добавил:

PB
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кузьминых Иван Емельянович

Мать ребёнка: Кузьминых Ефросинья Ивановна

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
был рожден после сметри отца и адаптирован врорым мужем матери. фамилия и отчество отчима.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьминых Ефросинья Ивановна

Смерть
1916
с Покровское Кустанайской обл
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