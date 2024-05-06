Усольцев Козьма Ларионович Около 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усольцев Козьма Ларионович

Место рождения

Доново

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Усольцев Ларион Васильевич

Мать: Усольцева Наталья Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцева Василиса Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Усольцев Николай Козьмич

Мать ребёнка: Усольцева Василиса Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: (Усольцева) Марья Козьминична

Мать ребёнка: Усольцева Василиса Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Усольцев Стефан (Степан) Козьмич

Мать ребёнка: Усольцева Василиса Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: (Усольцева) Аксинья Козьминична

Мать ребёнка: Усольцева Василиса Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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