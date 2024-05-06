Усольцев Козьма Ларионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Усольцева Василиса Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: (Усольцева) Марья Козьминична
Мать ребёнка: Усольцева Василиса Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Усольцев Стефан (Степан) Козьмич
Мать ребёнка: Усольцева Василиса Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: (Усольцева) Аксинья Козьминична
Мать ребёнка: Усольцева Василиса Никифоровна
Смерть
Неизвестно