Иван Прокопьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Прокопьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

БРАК ДОЧЕРИ
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Вторая Жена Васса Иванова

Мать ребёнка: не указана

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
КИСЕЛКИНО МК-1832 Когда и кто именно венчаны. 17.01.1832 Семнатцатаго числа той же волости деревни Икорникова крестьянин вдовец Федор Матфиев, с девкою той же волости деревни Киселкина поступившаго в ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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