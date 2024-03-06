Иван Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1806
Дочь: Вторая Жена Васса Иванова
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
КИСЕЛКИНО МК-1832 Когда и кто именно венчаны. 17.01.1832 Семнатцатаго числа той же волости деревни Икорникова крестьянин вдовец Федор Матфиев, с девкою той же волости деревни Киселкина поступившаго в ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно