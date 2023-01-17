Крылов Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Иван Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

22.07.1806

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1737 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Крылов Козма Иванович

Мать ребёнка: Крылова Елена Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Елена Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
22.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
22.07.1806
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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