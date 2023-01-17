Крылов Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти22.07.1806
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Крылова Елена Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крылова Елена Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
22.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
22.07.1806