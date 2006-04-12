Доленко (Чепурная) Наталья Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1940
Дата смерти12.04.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1940
Рождение ребёнка
30.07.1963
Дочь: Волкова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Доленко Николай Сергеевич
Бескудук, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.04.1966
Дочь: Опарина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Доленко Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
08.04.1971
Сын: Доленко Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Доленко Николай Сергеевич
Смерть
12.04.2006