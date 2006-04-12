Доленко (Чепурная) Наталья Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доленко (Чепурная) Наталья Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1940

Дата смерти

12.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1940

Отец: Чепурной Кирилл Алексеевич

Мать: Чепурная Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
30.07.1963

Дочь: Волкова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Доленко Николай Сергеевич

Бескудук, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.04.1966

Дочь: Опарина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Доленко Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
08.04.1971

Сын: Доленко Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Доленко Николай Сергеевич

Смерть
12.04.2006
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