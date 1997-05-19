Савина Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1997

Пол

Женский

Отец

1989 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1997

Отец: Максимов Михаил Алексеевич

Мать: не указана

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